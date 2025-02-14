Зеленський зустрівся в Мюнхені з президентами Єврокомісії і Євроради

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Мюнхені з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, фон дер Ляєн та Кошта запевнили його у подальшій стабільній підтримці України для досягнення справедливого, всеосяжного та тривалого миру.

Вони підкреслили, що лише такий мир призведе до суверенної та процвітаючої України та гарантуватиме безпеку України та Європи.

Вони висловили готовність забезпечити Україні сильну позицію перед будь-якими майбутніми переговорами, а також забезпечити Україні міцні гарантії безпеки.

Вони також наголосили на необхідності для європейців збільшити свої витрати на оборону, посилити свої оборонні можливості та допомогти зміцнити українські збройні сили.

Насамкінець, фон дер Ляєн та Кошта підкреслили свою готовність активізувати роботу з прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у п’ятниці в Мюнхені, що у останніх коментарях високопосадовців адміністрації США щодо України є речі, із якими можна погодитись.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що перемовини про припинення російсько-української війни обов’язково мають йти за участі самої України і ЄС.