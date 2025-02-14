Зеленский встретился в Мюнхене с президентами Еврокомиссии и Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Мюнхене с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, фон дер Ляйен и Кошта заверили его в дальнейшей стабильной поддержке Украины для достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного мира.

Они подчеркнули, что только такой мир приведет к суверенной и процветающей Украине и будет гарантировать безопасность Украины и Европы.

Они выразили готовность обеспечить Украине сильную позицию перед любыми будущими переговорами, а также обеспечить Украине прочные гарантии безопасности.

Они также отметили необходимость для европейцев увеличить свои расходы на оборону, усилить свои оборонительные возможности и помочь укрепить украинские вооруженные силы.

Наконец, фон дер Ляйен и Кошта подчеркнули свою готовность активизировать работу по ускорению процесса вступления Украины в Европейский Союз.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу в Мюнхене, что в последних комментариях высокопоставленных чиновников администрации США по Украине есть вещи, с которыми можно согласиться.

Президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что переговоры о прекращении российско-украинской войны обязательно должны идти при участии самой Украины и ЕС.