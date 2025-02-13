Президент Євроради: "мир" не має зводитися до припинення вогню

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що перемовини про припинення російсько-української війни обов’язково мають йти за участі самої України і ЄС, а потенційна домовленість про "мир" не може зводитися до припинення вогню.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму X (Twitter) на тлі загальних коментарів щодо розмови президента США Дональда Трампа з очільником Кремля.

Антоніу Кошта наголосив, що надійний мир в Україні та європейська безпека є нерозривними питаннями.

"Мир не може бути просто припиненням вогню. Росія повинна перестати бути загрозою для України, Європи і міжнародної безпеки", – заявив президент Європейської ради.

"Без (залучення) України і без ЄС не буде ані вартих довіри і успішних перемовин, ані сталого миру", – додав Кошта.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після розмови Трампа й Путіна наголосив, що Україні не можна нав’язувати умови миру.

Колишній міністр оборони Британії Грант Шаппс застеріг від "миру", за якого Москва відчуватиме себе переможницею, та вважає, що якщо Україні доведеться визнати втрату певних територій – це обов'язково має супроводжуватись "швидким" шляхом до членства у НАТО.

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