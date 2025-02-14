Віцепрезидент США: Америка не допомагатиме Європі, бо та бореться з пропагандою

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив у Мюнхені з жорсткою критикою підходів ЄС щодо протидії пропаганді, у тому числі російській.

Контроверсійний виступ Венса прозвучав на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Основну частину своєї промови він присвятив критиці політики ЄС щодо протидії фейкам і пропаганді.

Віцепрезидент розпочав з заяви, що на думку США, зараз немає підстав говорити про спільне бачення демократії на двох берегах Атлантики. "Роками нам говорили, що ми допомагаємо вам заради для спільних цінностей", – нагадав він, після чого взявся доводити, що європейські цінності для нової влади США вже нерелевантні, оскільки заходи Європи щодо боротьби з пропагандою, на його переконання, обмежують свободу слова.

Як приклад, що доводить цю тезу, він навів скасування виборів президента Румунії через російське втручання.

"Ви можете вважати, що йдеться про російське втручання через соцмережі… Але якщо ваша демократія може бути зруйнована рекламою у соцмережах на кілька тисяч доларів – то може ця демократія не була аж такою сильною?", – зі знущанням заявив він.

Венс наголосив, що через ці міркування він не бачить простору також для співпраці у сфері безпеки.

"Не може бути безпеки, якщо ви боретесь з думками, з вірою ваших людей", – заявив віцепрезидент. "Якщо ви боїтеся голосів у своїй країні, то Америка вам не допоможе, і ви нічого не дасте Америці", – наголосив він.

Попри такі жорсткі заяви, у виступі Венса не прозвучало деталей щодо того, якими будуть практичні дії США, виходячи з цієї логіки. Примітно також, що у виступі на Мюнхенській безпековій конференції він взагалі не згадав про питання "жорсткої безпеки", як-то російську війну проти України.

Як розповідала "Європейська правда", зараз, на думку президента України, Європа єднається навколо України через Трампа.

Водночас очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у Мюнхені, що з деякими коментарями США можна погодитись.