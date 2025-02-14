Зеленський розповів, як Європа єднається навколо України через Трампа

Нова реальність, створена зміною влади в США, змушує Європу усвідомлювати безпекові загрози та зближуватися з Україною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами в Мюнхені, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський наголосив, що зараз є високою небезпека елементу плану Путіна щодо розділення американських та європейських союзників у питаннях безпеки.

"Це бажання Путіна, щоб Америка вийшла (припинила військову присутність в Європі). Це небезпечно для України, для Європи, і для Америки. У виграші буде тільки Путін", – пояснив він.

Зеленський пояснив, що зараз щодня проводить значну кількість непублічних консультацій з європейськими партнерами і бачить зміну їхньої позиції.

"Усі збуджені. Є дуже велике хвилювання у європейців. Всі бояться, що вони можуть лишитися без Америки… Європа розуміє, що вона дуже близько, і до них Росія дотягнеться. Просто без Америки (це станеться) швидше. З Америкою – навпаки. Все може бути навпаки", – розповів він.

Одним з наслідків цього, за його словами, є наближення позицій європейських держав і України.

"Те, що ми бачимо – що у будь-якому разі Європа збільшуватиме об’єднання навколо України, бо це буде їхній захист. Бо вони розуміють, принаймні починають розуміти, що наступні – вони. І тому треба цього не допустити", – поділився спостереженнями президент.

Раніше Зеленський заявляв у Мюнхені, що через позицію США Україна може змінити позицію щодо НАТО, але є непорушна червона лінія.

Він також повідомив, що Росія може готувати напад на НАТО вже у 2026 році.

Зараз у Мюнхені тривають консультації про безпековий порядок денний.

Також Молдова хоче, щоби вихід військ РФ з Придністров’я був частиною переговорів щодо України.