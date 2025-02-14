Вице-президент США: Америка не будет помогать Европе, потому что та борется с пропагандой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в Мюнхене с жесткой критикой подходов ЕС по противодействию пропаганде, в том числе российской.

Контраверсионное выступление Вэнса прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Основную часть своей речи он посвятил критике политики ЕС по противодействию фейкам и пропаганде.

Вице-президент начал с заявления, что по мнению США, сейчас нет оснований говорить об общем видении демократии на двух берегах Атлантики. "Годами нам говорили, что мы помогаем вам ради общих ценностей", – напомнил он, после чего принялся доказывать, что европейские ценности для новой власти США уже нерелевантны, поскольку меры Европы по борьбе с пропагандой, по его убеждению, ограничивают свободу слова.

В качестве примера, доказывающего этот тезис, он привел отмену выборов президента Румынии из-за российского вмешательства.

"Вы можете считать, что речь идет о российском вмешательстве через соцсети... Но если ваша демократия может быть разрушена рекламой в соцсетях на несколько тысяч долларов – то может эта демократия не была такой сильной?", – с издевкой заявил он.

Вэнс отметил, что из-за этих соображений он не видит пространства также для сотрудничества в сфере безопасности.

"Не может быть безопасности, если вы боретесь с мыслями, с верой ваших людей", – заявил вице-президент. "Если вы боитесь голосов в своей стране, то Америка вам не поможет, и вы ничего не дадите Америке", – подчеркнул он.

Несмотря на такие жёсткие заявления, в выступлении Вэнса не прозвучало деталей относительно того, какими будут практические действия США, исходя из этой логики. Примечательно также, что в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности он вообще не упомянул о вопросах "жесткой безопасности", как то российскую войну против Украины.

Как рассказывала "Европейская правда", сейчас, по мнению президента Украины, Европа объединяется вокруг Украины из-за Трампа.

В то же время руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Мюнхене, что с некоторыми комментариями США можно согласиться.