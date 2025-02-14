Глава МЗС Німеччини відреагувала на слова Трампа про повернення РФ до G7

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа, який сказав, що хотів би повернення Росії до G7.

Про це Бербок сказала під час Мюнхенської безпекової конференції, її цитує dpa, повідомляє "Європейська правда".

Крім Німеччини і США, до "Групи семи" також входять Франція, Велика Британія, Італія, Канада і Японія.

Бербок сказала, що скептична до перспектив повернення Росії до G7.

"Як партнери по G7, ми неодноразово давали зрозуміти протягом останніх трьох років після цього жорстокого повномасштабного вторгнення Росії: Нормальної співпраці з цією Росією, з Росією Путіна, бути не може", – підкреслила вона.

Водночас очільниця МЗС Німеччини додала, що "якщо ми всі повернемося на шлях миру", а політика Росії змінится, то це, "звісно, також означатиме, що ми зможемо відновити співпрацю в найрізноманітніших сферах".

Напередодні Трамп заявив, що хотів би, аби Росія повернулася до "Групи семи" (G7) і назвав її виключення "помилкою".

Крім того, нещодавно президент США зателефонував главі Кремля Владіміру Путіну та оголосив, що вони "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

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