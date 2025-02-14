Глава МИД Германии отреагировала на слова Трампа о возвращении РФ в G7

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, который сказал, что хотел бы возвращения России в G7.

Об этом Бербок сказала во время Мюнхенской конференции по безопасности, ее цитирует dpa, сообщает "Европейская правда".

Кроме Германии и США, в "Группу семи" также входят Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония.

Бербок сказала, что скептически относится к перспективам возвращения России в G7.

"Как партнеры по G7, мы неоднократно давали понять в течение последних трех лет после этого жестокого полномасштабного вторжения России: Нормального сотрудничества с этой Россией, с Россией Путина, быть не может", – подчеркнула она.

В то же время глава МИД Германии добавила, что "если мы все вернемся на путь мира", а политика России изменится, то это, "конечно, также будет означать, что мы сможем возобновить сотрудничество в самых разных сферах".

Накануне Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в "Группу семи" (G7) и назвал ее исключение "ошибкой".

Кроме того, недавно президент США позвонил главе Кремля Владимиру Путину и объявил, что они "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

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