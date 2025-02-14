Борис Джонсон не вважає, що Трамп займається умиротворенням Путіна

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон не погоджується з тим, що президент США Дональд Трамп застосовує політику умиротворення стосовно глави РФ Владіміра Путіна.

Про це він сказав в інтерв’ю GB News, повідомляє "Європейська правда".

За словами Джонсона, Трамп знає, що не може дозволити собі хаотичний колапс в Україні.

"Вони (адміністрація Трампа. – Ред.) не можуть дозволити собі бачити, як уряд Зеленського поглине Путін, що є повним приниженням для НАТО, приниженням Заходу. Адміністрація Трампа у жодному разі не хоче починати з цього. Він не хоче, аби це стало його політичним спадком", – переконаний Джонсон.

Натомість Трамп прагне, за словами Джонсона, аби європейці взяли на себе більшу частину тягаря щодо України.

"Я не бачу, як практично чи політично вони можуть дозволити собі зрадити Україну", – сказав Джонсон.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив 14 лютого в Мюнхені, що готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, але є червоні лінії.

Також президент у Мюнхені заявив, що Путін може готувати напад на НАТО вже у наступному році.

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