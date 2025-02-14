Борис Джонсон не считает, что Трамп занимается умиротворением Путина

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не согласен с тем, что президент США Дональд Трамп применяет политику умиротворения в отношении главы РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью GB News, сообщает "Европейская правда".

По словам Джонсона, Трамп знает, что не может позволить себе хаотический коллапс в Украине.

"Они (администрация Трампа. – Ред.) не могут позволить себе видеть, как правительство Зеленского поглотит Путин, что является полным унижением для НАТО, унижением Запада. Администрация Трампа ни в коем случае не хочет начинать с этого. Он не хочет, чтобы это стало его политическим наследием", – убежден Джонсон.

Зато Трамп стремится, по словам Джонсона, чтобы европейцы взяли на себя большую часть бремени по Украине.

"Я не вижу, как практически или политически они могут позволить себе предать Украину", – сказал Джонсон.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил 14 февраля в Мюнхене, что готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО, но есть красные линии.

Также президент в Мюнхене заявил, что Путин может готовить нападение на НАТО уже в следующем году.

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