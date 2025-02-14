Глава МЗС Швеції порадила віцепрезиденту США не втручатись у судові справи інших країн

Міністерка закордонних справ Швеції Мальмер Стенергард відповіла на критику віцепрезидента США Джей Ді Венса, який бідкався через стан демократії в Європі.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу TV4, повідомляє "Європейська правда".

Під час своєї промови на Мюнхенській безпекові конференції Венс розкритикував Швецію за те, що в країні суд визнав винним Салвана Наджема у злочинах на ґрунті ненависті за організацію публічних спалень Корану.

"Я не критикую незалежні суди і вважаю, що політики інших країн також повинні утримуватися від цього", – сказала шведська міністерка, коментуючи заяви Венса.

Вона також додала, що "у Швеції дуже широка свобода вираження думок".

Основну частину своєї промови у Мюнхені Венс присвятив критиці політики ЄС щодо протидії фейкам і пропаганді.

У відповідь глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.