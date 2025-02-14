Глава МИД Швеции посоветовала вице-президенту США не вмешиваться в судебные дела других стран

Министр иностранных дел Швеции Мальмер Стенергард ответила на критику вице-президента США Джей Ди Венса, который жаловался из-за состояния демократии в Европе.

Об этом она сказала в эфире телеканала TV4, сообщает "Европейская правда".

Во время своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс раскритиковал Швецию за то, что в стране суд признал виновным Салвана Наджема в преступлениях на почве ненависти за организацию публичных сожжений Корана.

"Я не критикую независимые суды и считаю, что политики других стран также должны воздерживаться от этого", – сказала шведский министр, комментируя заявления Венса.

Она также добавила, что "в Швеции очень широкая свобода выражения мнений".

Основную часть своей речи в Мюнхене Вэнс посвятил критике политики ЕС по противодействию фейкам и пропаганде.

В ответ глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение Вэнсом демократии в Европе с порядком, который царит в авторитарных режимах.