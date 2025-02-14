Туск: з Боснії до Польщі депортували росіянина, який готував диверсії

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив про депортацію громадянина Росії, підозрюваного в координації диверсій проти Польщі, США та інших союзників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск написав у X (Twitter).

Премʼєр Польщі заявив, що росіянин, підозрюваний у "координації диверсійних актів проти Польщі, США та інших союзників", переховувався в Боснії і Герцеговині.

Нині він був депортований до Польщі і "заарештований за рішенням суду".

Туск подякував польським спецслужбам та прокуратурі, додавши без деталей, що "російська ворожа діяльність підтверджена".

Нагадаємо, минулого літа в Польщі затримали кількох людей після серії інцидентів, які, як вважає польська влада, могли бути російськими диверсіями.

Як повідомляло тоді видання The New York Times, російські спецслужби розширюють масштаб диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні.