Туск: из Боснии в Польшу депортировали россиянина, который готовил диверсии

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о депортации гражданина России, подозреваемого в координации диверсий против Польши, США и других союзников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск написал в X (Twitter).

Премьер Польши заявил, что россиянин, подозреваемый в "координации диверсионных актов против Польши, США и других союзников", скрывался в Боснии и Герцеговине.

Сейчас он был депортирован в Польшу и "арестован по решению суда".

Туск поблагодарил польские спецслужбы и прокуратуру, добавив без деталей, что "российская враждебная деятельность подтверждена".

Напомним, прошлым летом в Польше задержали нескольких человек после серии инцидентов, которые, как считают польские власти, могли быть российскими диверсиями.

Как сообщало тогда издание The New York Times, российские спецслужбы расширяют масштаб диверсионных операций в Европе, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине.