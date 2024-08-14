У Польщі затримали ще одну особу, причетну до спроби диверсії

Минулого тижня польські служби затримали ще одну особу, причетну до проведення, планування та спроби диверсій на території Польщі.

Про це на пресконференції повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Томаш Семоняк, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Семоняк розповів, що, серед іншого, був проведений ретельний огляд ситуації з безпекою в Мазовецькому воєводстві. Він додав, що всі проблеми, які існують по всій Польщі, посилюються в Мазовецькому воєводстві з огляду на його розмір і статус.

"Я особливо очікую, що всі служби зосередяться на питаннях, пов'язаних з новими загрозами. Я маю на увазі диверсійні дії з боку іноземних спецслужб… Минулого тижня було заарештовано ще одну особу, пов'язану з проведенням, плануванням, спробами диверсій на польській території", – повідомив міністр внутрішніх справ.

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Він підкреслив, що період відпусток не є часом для зниження інтенсивності діяльності служб.

Нагадаємо, на початку травня у Польщі сталася серія серйозних пожеж – у Варшаві згорів ТРЦ, неподалік Катовіце сталася велика пожежа в автопарку, була й низка менш відомих випадків.

Як повідомляло видання The New York Times, російські спецслужби розширюють масштаб диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні.

А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск допустив, що російські спецслужби можуть стояти за підпалом торговельного центру у Варшаві.