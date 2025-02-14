Чия підтримка більша: чому США не варто дорікати Європі "меншою допомогою" Україні

Чи знайдеться якийсь європейський лідер, який би зараз у Мюнхені відповів Трампу про розподіл витрат на підтримку України?

За публічно доступними даними Oryx, внесок Європи і США у допомозі Україні по основних типах озброєння наступний:

Європа надала Україні 51 літак різних типів, і ще +85 надходять. США – нуль. І це при тому, що європейці віддали більшу частину парку F-16 Україні, натомість уклавши контракти про придбання нових і дорожчих F-35 у тих же США.

По гелікоптерах, Європа надала 73, США – 21.

По танках, Європа надала 887 танків, а США - лише 31 танк Abrams, і ще десь закупили 45 радянських Т-72, яких модернізували у Чехії і поставили Україні. Для порівняння, Австралія пообіцяла поставити Україні 49 Abrams - більше, ніж США, у яких таких танків тисячі на складах).

По БМП, Європа надала 1086 різних типів, США - 300 Bradley.

При тому, що знову-таки, у них на складах тих машин тисячі стоять гниють без діла.

По буксованій артилерії, публічно доступні цифри кажуть, що США надали 259 гаубиць, а Європа - 183, але реальна цифра має бути значно більша, бо багато країн не розкривали публічно свої поставки так, як це робили США.

По САУ, Європа надала 762 різних типів, а США - 18.

По РСЗВ, США надали 40 HIMARS, а Європа - 28 HIMARS та їх аналогів (M270), а також 50+ пострадянських моделей РСЗВ.

Аналогічно по Patriot - від США ми отримали 2 батареї, а внесок європейців такий:

- 3 батареї + 6 пускових установок (для довідки - у однієї батареї Patriot - до 8 пускових установок) від Німеччини;

- 5 пускових установок (тобто, неповна батарея) від Нідерландів;

- 1 батарея від Румунії, за яку заплатили США і Норвегія;

- 2 батареї SAMP/T - франко-італійських аналогів Patriot.

Звичайно, внесок американців значний, у деяких аспектах визначальний. Але європейський внесок аж ніяк не менший у загальних цифрах, а по багатьох позиціях - більший.

Окреме питання - як там при цьому Пентагон рахує вартість цієї допомоги, рахуючи ціну нових замовлених одиниць для поповнення своїх запасів замість вживаних, які віддають Україні.

Так європейці можуть порахувати вартість своїх контрактів на придбання F-35 як теж частину допомоги Україні - подивимось, скільки така математика покаже. І скільки там Маск заробив на контрактах Пентагону за Starlink для України.

І це в абсолютних цифрах, а у відносних - європейські країни надають значний відсоток своїх систем. Данія взагалі віддала всі свої САУ Україні.

Натомість Сполучені Штати сидять на гігантських запасах бронетехніки, які навряд їм будуть колись потрібні у таких кількостях.

Але ж Сполученим Штатам так дорого обходиться допомога - і з кожним днем вона стає все "дорожчою".

Згадаймо, як президент Дональд Трамп спочатку говорить про фантастичні $300 мільярдів, які лише за пару днів вже стають $350 мільярдами.

Інфляція? Хіба що рівня довіри до США як партнера і союзника.

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