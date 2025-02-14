Кто больше предоставляет Украине оружия: США или Европа

Президент США Дональд Трамп указывает на то, что Соединенным Штатам дорого обходится поддержка Украины. Причем, судя по его заявлениям, с каждым днем она становится все "дороже".

Сначала он упоминал о фантастических $300 миллиардов для Украины, которые всего за пару дней уже становятся $350 миллиардами.

Напомним, в США призывают Европу взять на себя большую часть военной помощи Украине.

О том, сколько оружия Украине предоставляют США и Европа, читайте в колонке директора программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение" Дмитрия Шульги Чья поддержка больше: почему США не стоит упрекать Европу в "меньшей помощи" Украине. Далее – краткое ее изложение.

Для того, чтобы проанализировать поставки для Украины Шульга обращается к публично доступным данным портала Oryx.

Согласно данным сайта, вклад Европы и США в помощь Украине по основным типам вооружения следующий:

Европа предоставила Украине 51 самолет разных типов, и еще +85 поступают. США – ноль. И это при том, что европейцы отдали большую часть парка F-16 Украине, взамен заключив контракты о приобретении новых и более дорогих F-35 у тех же США.

По вертолетам, Европа предоставила 73, США – 21.

По танкам, Европа предоставила 887 танков, а США – только 31 танк Abrams, и еще где-то закупили 45 советских Т-72, которых модернизировали в Чехии и поставили Украине. Для сравнения, Австралия пообещала поставить Украине 49 Abrams – больше, чем США, у которых таких танков тысячи на складах).

По БМП, Европа предоставила 1086 различных типов, США – 300 Bradley.

"При том, что опять-таки, у них на складах тех машин тысячи стоят гниющие без дела", – обращает внимание автор колонки.

Он продолжает, что по буксируемой артиллерии, публично доступные цифры говорят, что США предоставили 259 гаубиц, а Европа – 183, но реальная цифра должна быть значительно больше, потому что многие страны не раскрывали публично свои поставки так, как это делали США.

По САУ, Европа предоставила 762 различных типов, а США – 18.

"Конечно, вклад американцев значительный, в некоторых аспектах определяющий. Но европейский вклад отнюдь не меньше в общих цифрах, а по многим позициям – больше", – отмечает директор программы „Европа и мир" Международного фонда „Возрождение".

При этом, напоминает Дмитрий Шульга, европейские страны предоставляют значительный процент своих систем. Дания вообще отдала все свои САУ Украине. Зато Соединенные Штаты, по словам автора колонки, сидят на гигантских запасах бронетехники, которые вряд ли им будут когда-то нужны в таких количествах.

Подробнее – в колонке Дмитрия Шульги Чья поддержка больше: почему США не стоит упрекать Европу в "меньшей помощи" Украине.