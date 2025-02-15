Україна готова говорити з американцями про військову присутність не тільки на землі

Зеленський розповів що, Україна наполягає на присутності американських військ у миротворчій місії, але це не обов’язково має бути американська піхота.

Про це він заявив на пресконференції на завершення Мюнхенської безпекової конференції.

Володимир Зеленський поділився розповіддю про те, як розгорталася одна з його дискусії з американськими представниками.

Не назвавши свого співрозмовника, Зеленський заявив, що той сказав: "не думаю, що ми готові до boots on the ground (присутності на українській землі)". "А я відповів: а як тоді щодо кораблів у воді?", – пояснив він.

Зеленський зазначив, що Україна у рамках миротворчої місії потребуватиме присутності різних родів військ, але для України критично, щоби у цій миротворчій місії брали участь не лише європейські, а й американські військові, навіть попри те, що зараз США не готові це обговорювати.

Як повідомлялося, у Мюнхені США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Раніше Зеленський заявляв, що готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, у тому числі про миротворців.