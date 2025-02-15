FT: США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України

США звернулися до європейських столиць із проханням надати докладні пропозиції щодо озброєння, миротворчих військ і заходів безпеки, які вони могли б надати Україні як частину будь-яких гарантій безпеки для припинення війни з Росією.

Про це стало відомо газеті Financial Times від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, які ознайомились з документом, відповідний запит був надісланий цього тижня.

"Цей (документ) – спосіб переконатися, що ми залучені в процес", – сказав один із посадовців.

За задумом Вашингтона, документ, розісланий Держдепартаментом США європейським урядам, має на меті з'ясувати готовність Європи захищати Україну після мирного врегулювання, а також ціну, яку Європа готова заплатити за участь у переговорах із РФ.

Держдепартамент запросив подробиці про військову техніку, яку європейські столиці могли б надати Україні, і про кількість бригад військ, які вони готові розгорнути, розповіли посадовці.

"У листі ставиться низка загальних питань", – сказав американський посадовець, додавши, що він містить запит на "конкретні пропозиції або ідеї" щодо того, як може виглядати механізм безпеки на чолі з Європою.

Запит надійшов напередодні турне посланника президента США Дональда Трампа щодо України Кіта Келлога європейськими столицями, яке розпочнеться наступного тижня в Брюсселі.

Нагадаємо, під час Мюнхенської безпекової конференції Келлог заявив, що американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.

Як відомо, ця позиція повністю розходиться з позицією держав ЄС, які заявляють, що мирна угода без Європи – не варіант.