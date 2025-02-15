Зеленський запросив Келлога разом поїхати на лінію фронту

Президент Зеленський розраховує, що представник Трампа з питань переговорів щодо України Кіт Келлог відвідає військових на лінії фронту.

Про це він заявив на пресконференції на завершення Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський пояснив, що його головна задача у діалозі з США – зробити так, щоби США зрозуміли, що відбувається в Україні. "Американській стороні треба зрозуміти реалії, самім зрозуміти, побачити", – заявив він. Саме ці очікування пов’язані з візитом Келлога до України наступного тижня.

"Я сказав Келлогу – я поїду на фронт із ним, якщо він буде готовий", – заявив він, зазначивши, що вже повернеться на той час до Києва з азійської поїздки.

"Для мене теж важливо, щоби він мав доповідь від військових, від Сирського… Я дуже хочу, щоби він привіз все це президенту Трампу. Розказав це", – заявив він, висловивши очікування, що тоді стануть зрозумілішими можливі кроки США.

"І після цього я готовий проговорити ці кроки з президентом Трампом", – додав він.

Як повідомлялося, у Мюнхені США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Раніше Зеленський заявляв, що готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, у тому числі про миротворців.