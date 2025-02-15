Зеленский пригласил Келлога вместе поехать на линию фронта
Президент Зеленский рассчитывает, что представитель Трампа по вопросам переговоров по Украине Кит Келлог посетит военных на линии фронта.
Об этом он заявил на пресс-конференции в завершение Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Владимир Зеленский пояснил, что его главная задача в диалоге с США – сделать так, чтобы США поняли, что происходит в Украине. "Американской стороне надо понять реалии, самим понять, увидеть", – заявил он. Именно эти ожидания связаны с визитом Келлога в Украину на следующей неделе.
"Я сказал Келлогу – я поеду на фронт с ним, если он будет готов", – заявил он, отметив, что уже вернется к тому времени в Киев из азиатской поездки.
"Для меня тоже важно, чтобы он имел доклад от военных, от Сырского... Я очень хочу, чтобы он привез все это президенту Трампу. Рассказал это", – заявил он, выразив ожидание, что тогда станут понятнее возможные шаги США.
"И после этого я готов проговорить эти шаги с президентом Трампом", – добавил он.
Как сообщалось, в Мюнхене США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины.
Ранее Зеленский заявлял, что готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО, в том числе о миротворцах.