Посадовці Трампа вилітають в неділю в Саудівську Аравію на переговори з РФ

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що у неділю він вирушить до Саудівської Аравії разом з радником з питань національної безпеки Майком Волцом для переговорів з росіянами щодо припинення війни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі Fox News, його слова наводить агентство Reuters.

Заява Віткоффа стала першим офіційним підтвердженням того, що переговори в Саудівській Аравії відбудуться.

"Я їду сьогодні ввечері. Я поїду туди з радником з національної безпеки, і ми будемо проводити зустрічі за вказівкою президента, і, сподіваюся, ми досягнемо дійсно хорошого прогресу", – сказав Віткофф в інтерв'ю Fox News.

Майбутні переговори в Саудівській Аравії стануть одними з перших за багато років особистими переговорами на високому рівні між російськими і американськими офіційними особами. Вони передуватимуть особистій зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і главою Росії Владіміром Путіним.

Українські лідери та посадовці в інших європейських країнах публічно висловлювали розчарування тим, що американські посадовці виключили їх з переговорного процесу.

Українські посадовці заявили, що їх не запросили на майбутню зустріч у Саудівській Аравії, і що вони не будуть зв'язані жодними угодами, які можуть бути досягнуті без їхньої присутності.

Віткофф заперечив ідею про те, що українці були відсторонені від переговорів з росіянами.

В інтерв'ю Fox News він зазначив, що українські посадовці зустрілися з кількома високопосадовцями США під час Мюнхенської конференції з безпеки на вихідних, хоча він не сказав, що українцям раді в Саудівській Аравії.

"Я не думаю, що мова йде про виключення когось. Насправді, мова йде про те, щоб включити всіх", – сказав Віткофф.

Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Саудівській Аравії, і висловив стурбованість тим, що план зустрічі був розроблений поза контролем Києва.