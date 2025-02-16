Чиновники Трампа вылетают в воскресенье в Саудовскую Аравию на переговоры с РФ

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что в воскресенье он отправится в Саудовскую Аравию вместе с советником по вопросам национальной безопасности Майком Уолцом для переговоров с россиянами о прекращении войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире Fox News, его слова приводит агентство Reuters.

Заявление Виткоффа стало первым официальным подтверждением того, что переговоры в Саудовской Аравии состоятся.

"Я уезжаю сегодня вечером. Я поеду туда с советником по национальной безопасности, и мы будем проводить встречи по указанию президента, и, надеюсь, мы достигнем действительно хорошего прогресса", – сказал Уиткофф в интервью Fox News.

Предстоящие переговоры в Саудовской Аравии станут одними из первых за много лет личными переговорами на высоком уровне между российскими и американскими официальными лицами. Они будут предшествовать личной встрече между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным.

Украинские лидеры и чиновники в других европейских странах публично выражали разочарование тем, что американские чиновники исключили их из переговорного процесса.

Украинские чиновники заявили, что их не пригласили на предстоящую встречу в Саудовской Аравии, и что они не будут связаны никакими соглашениями, которые могут быть достигнуты без их присутствия.

Уиткофф отрицает идею о том, что украинцы были отстранены от переговоров с россиянами.

В интервью Fox News он отметил, что украинские чиновники встретились с несколькими высокопоставленными чиновниками США во время Мюнхенской конференции по безопасности на выходных, хотя он не сказал, что украинцам рады в Саудовской Аравии.

"Я не думаю, что речь идет об исключении кого-то. На самом деле, речь идет о том, чтобы включить всех", – сказал Виткофф.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о встрече в Саудовской Аравии, и выразил обеспокоенность тем, что план встречи был разработан вне контроля Киева.