У Франції підтвердили скликання екстреного саміту в Парижі щодо України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив у неділю, що президент Франції Емманюель Макрон проведе екстрений саміт європейських лідерів у понеділок, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Le Figaro.

Президент Франції збере в понеділок у Парижі "головні європейські країни" для обговорення "європейської безпеки" , підтвердив Барро в ефірі радіо France Inter. Він не уточнив, лідери яких держав візьмуть участь.

П'ять європейських дипломатів заявили, що у зустрічі візьмуть участь Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія, яка представлятиме балтійські та скандинавські країни, повідомило агентство Reuters.

Барро виступив на наступний день після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог здивував Європу, заявивши, що вона не матиме місця за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Раніше саміт, який скликає Макрон, анонсував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він висловив очікування, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, створювані президентом США Дональдом Трампом.

Як відомо, держави ЄС заявляють, що мирна угода з Росією без Європи – не варіант.