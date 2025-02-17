Премьер Британии: хочу и готов отправить войска в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска на территорию Украины для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Об этом говорится в статье британского премьера для The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Стармер пишет, что сейчас Европа столкнулась с "моментом, который бывает раз в поколение, для коллективной безопасности нашего континента".

"Это не только вопрос о будущем Украины – он имеет жизненно важное значение для всей Европы. Обеспечение прочного мира в Украине, гарантирующего ее суверенитет в долгосрочной перспективе, необходимо для того, чтобы удержать Путина от дальнейшей агрессии в будущем", – подчеркнул он.

Стармер добавил, что Великобритания "может сыграть уникальную роль в содействии этому".

"Поэтому я отправляюсь в Париж с очень четким посланием для наших европейских друзей. Мы должны показать, что действительно серьезно относимся к собственной обороне и несем собственное бремя", – подчеркнул глава правительства Британии.

Он также указал, что Британия готова взять на себя ключевую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины.

По словам Стармера, это включает дальнейшую поддержку украинских Вооруженных сил, а также введение "наших собственных войск на территорию страны, если это будет необходимо".

"Я не говорю об этом легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность, связанную с потенциальной возможностью подвергнуть опасности британских военнослужащих. Но любая роль в обеспечении безопасности Украины – это помощь в обеспечении безопасности нашего континента и безопасности нашей страны", – отметил британский премьер.

Он также анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни, а также работу со всеми партнерами по G7.

"Мы должны четко понимать, что мир не может быть достигнут любой ценой. Украина должна быть за столом переговоров, потому что в противном случае Путин согласится с тем, что Украина не является реальным государством", – подчеркнул Стармер.

Он подчеркнул, что впереди – решающие дни, которые "определят будущую безопасность нашего континента".

"Как я скажу в Париже, мир приходит благодаря силе. Но верно и обратное. Слабость ведет к войне. Это момент, когда мы все должны активизироваться, и Великобритания сделает это, потому что это правильно для ценностей и свобод, которыми мы дорожим", – резюмировал Стармер.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон проведет экстренный саммит, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы.

Ранее саммит, который созывает Макрон, анонсировал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он выразил ожидания, что европейские лидеры "очень серьезно" обсудят проблемы, создаваемые президентом США Дональдом Трампом.