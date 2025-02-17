У Фінляндії планують добудувати паркан на східному кордоні з Росією раніше

У Фінляндії кажуть, що будівництво паркану на східному кордоні планують завершити раніше.

Про це повідомила фінська газета Maaseudun tulevaisuus із посиланням на слова очільника Прикордонної служби Маркка Хассінена, передає "Європейська правда".

Як зазначив Хассінен, будівництво 200-кілометрового паркану на східному кордоні завершується з випередженням графіка. За його словами, вдалося прискорити завершення робіт на кілька місяців.

"Більша частина паркану буде завершена в цьому році, а деякі ділянки – в середині наступного року", – розповів він.

Раніше передбачалося, що будівництво паркану буде завершено до кінця 2026 року. Більша його частина буде розташована на південно-східному кордоні.

Як відомо, паркан на східному кордоні буде на пів метра вищим, ніж планувалося раніше, а сітка буде більш щільною, а висота огорожі – 3,5 м. Тестові ділянки огорожі в Іматрі та Саллі були зведені у 2023 році.