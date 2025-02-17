В Финляндии планируют достроить забор на восточной границе с Россией досрочно

В Финляндии говорят, что строительство забора на восточной границе планируют завершить раньше.

Об этом сообщила финская газета Maaseudun tulevaisuus со ссылкой на слова главы Пограничной службы Маркка Хассинена, передает "Европейская правда".

Как отметил Хассинен, строительство 200-километрового забора на восточной границе завершается с опережением графика. По его словам, удалось ускорить завершение работ на несколько месяцев.

"Большая часть забора будет завершена в этом году, а некоторые участки – в середине следующего года", – рассказал он.

Ранее предполагалось, что строительство забора будет завершено до конца 2026 года. Большая его часть будет расположена на юго-восточной границе.

Как известно, забор на восточной границе будет на полметра выше, чем планировалось ранее, а сетка будет более плотной, а высота ограждения – 3,5 м. Тестовые участки ограждения в Иматри и Салли были возведены в 2023 году.