Фінляндія завершила будівництво тестової ділянки паркану на кордоні з РФ

У Фінляндії завершився пілотний проєкт будівництва паркану на кордоні з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як зазначили у прикордонній службі Фінляндії, була введена в експлуатацію тестова ділянка паркану протяжністю близько трьох кілометрів у Пелтола в Іматрі, Південній Карелії.

Ділянку звели з невеликим запізненням. Наступна частина огорожі вже будується в Салла в Лапландії.

Yle

Прикордонна служба зазначає, що дорога вздовж огорожі, сама огорожа і технічна система спостереження є найсучаснішими з точки зору забезпечення безпеки кордонів.

Патрулювання в районі тестової ділянки прискорилося, а нова технологія моніторингу дає змогу отримати повніше уявлення про ситуацію, додали у відомстві.

Нагадаємо, у вересні у фінському містечку Пелкола на кордоні з Росією ввели в експлуатацію тестову версію паркану, який згодом планують звести на інших ділянках кордону.

Загалом на східному кордоні країни збудують ще 200 км загороджень, переважно у Південно-Східній Фінляндії. Мета будівництва – перешкоджати безконтрольному перетину кордону, а також регулювати рух.

Уряд країни раніше заявив, що витратить 139 млн євро на паркан на кордоні з Росією.