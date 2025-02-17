Контррозвідка Латвії: Росія цілеспрямовано нарощує потенціал для конфронтації з НАТО

Латвійське Бюро із захисту Конституції, яке виконує функції контррозвідки, зазначає, що Росія цілеспрямовано розвиває свої можливості для протистояння з НАТО.

Про це йдеться в огляді діяльності за 2024 рік, який наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У несекретній частині звіту латвійська спецслужба зазначає, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни зіштовхнулися з диверсіями і фізичними атаками на цілі в Європі, організованими російською розвідкою і спецслужбами.

У 2024 році ця тенденція значно посилилася, і російські диверсії стосуються дедалі більшої кількості країн.

Нова тенденція російських атак показує, що Росія вже практично перебуває у прямій конфронтації із Заходом, йдеться у звіті.

Нинішня мета російських спецслужб – розвивати свій потенціал з організації диверсій у Європі в рамках підготовки Росії до можливої військової конфронтації з НАТО в довгостроковій перспективі.

З огляду на те, що наразі військові ресурси Росії зосереджені в Україні, вірогідність прямої військової конфронтації між Росією і НАТО у 2025 році невелика, наголошується в доповіді.

Однак якщо війну в Україні буде "заморожено" і російські збройні сили перестануть зазнавати значних військових втрат в активних бойових діях, вони зможуть реалізувати плани з нарощування військової присутності на північно-східному фланзі НАТО, включно з Балтійським регіоном, упродовж періоду до п'яти років, зазначає відомство.

У цьому разі військова загроза Росії для НАТО істотно зросте, підкреслюється у звіті.

Коментуючи поточні виклики безпеці, директор відомства Егілс Зведріс сказав, що в умовах можливих зовнішніх загроз особливо важливо зберегти стабільність і внутрішню стійкість країни перед обличчям цих загроз.

Нагадаємо, згідно з оцінкою Данської служби оборонної розвідки, якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не буде переозброюватися, Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через п'ять років.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що досі бачить ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує атакувати країни НАТО.