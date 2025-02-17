Контрразведка Латвии: Россия целенаправленно наращивает потенциал для конфронтации с НАТО
Латвийское Бюро по защите Конституции, которое выполняет функции контрразведки, отмечает, что Россия целенаправленно развивает свои возможности для противостояния с НАТО.
Об этом говорится в обзоре деятельности за 2024 год, который приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".
В несекретной части отчета латвийская спецслужба отмечает, что после полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны столкнулись с диверсиями и физическими атаками на цели в Европе, организованными российской разведкой и спецслужбами.
В 2024 году эта тенденция значительно усилилась, и российские диверсии касаются все большего количества стран.
Новая тенденция российских атак показывает, что Россия уже практически находится в прямой конфронтации с Западом, говорится в отчете.
Нынешняя цель российских спецслужб – развивать свой потенциал по организации диверсий в Европе в рамках подготовки России к возможной военной конфронтации с НАТО в долгосрочной перспективе.
Учитывая то, что в настоящее время военные ресурсы России сосредоточены в Украине, вероятность прямой военной конфронтации между Россией и НАТО в 2025 году невелика, отмечается в докладе.
Однако если война в Украине будет "заморожена" и российские вооруженные силы перестанут нести значительные военные потери в активных боевых действиях, они смогут реализовать планы по наращиванию военного присутствия на северо-восточном фланге НАТО, включая Балтийский регион, в течение периода до пяти лет, отмечает ведомство.
В этом случае военная угроза России для НАТО существенно возрастет, подчеркивается в отчете.
Комментируя текущие вызовы безопасности, директор ведомства Эгилс Зведрис сказал, что в условиях возможных внешних угроз особенно важно сохранить стабильность и внутреннюю устойчивость страны перед лицом этих угроз.
Напомним, согласно оценке Датской службы оборонной разведки, если война в Украине прекратится или заморозится, а НАТО не будет перевооружаться, Россия может быть готова к крупномасштабной войне в Европе примерно через пять лет.
Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что до сих пор видит вероятность того, что в 2029-2030 годах Россия попытается атаковать страны НАТО.