Міністр оборони Німеччини досі вважає ймовірним напад РФ на країни НАТО за 4-5 років

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що досі бачить ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує атакувати країни НАТО.

Про це він сказав журналістам під час візиту у Вільнюс, його цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, саме тому до цього моменту особливо важливо забезпечити обороноздатність.

"Військові експерти дуже уважно стежать за подіями в Росії. Там значно розвивається військова промисловість, виробляється багато танків і літаків, а це означає, що збройні сили Росії істотно зростають. До 2026 року їхня кількість, ймовірно, зросте до 1,5 млн солдатів", – сказав Пісторіус.

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Він зауважив з посиланням на експертів, що кремлівський правитель Владімір Путін у 2029-30 роках може реорганізувати свої збройні сили, щоб "створити відповідні умови для можливого теоретичного нападу на інші країни", зокрема й ті, які є членами НАТО.

"Тому до цього моменту ми маємо забезпечити свою обороноздатність. Це завдання, звісно, потребує і часу, і грошей, але ми прагнемо до мети", – наголосив німецький міністр.

Влітку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність бути готовими до війни до 2029 року. Водночас канцлер Олаф Шольц запевнив, що зробить все можливе, аби не допустити втягування Німеччини у війну.