Глава Міноборони Литви: у НАТО є 3-4 роки, щоб підготуватися до великої війни

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що Європа має бути готовою до потенційної війни, оскільки російський правитель Владімір Путін "не зміниться".

Її заяву наводить пресслужба литовського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

За словами литовської міністерки, дії європейських лідерів цього року "закладуть основу для зміцнення або розпаду Європи".

"У нас є 3-4 роки, щоб повністю підготуватися до великої війни в Європі. НАТО має бути на 100% готовим до війни в будь-який момент, тому що єдиний спосіб уникнути війни – це бути повністю до неї готовим. Ми більше не можемо плекати ілюзій з приводу безпеки", – підкреслила вона.

Нагадаємо, згідно з оцінкою Данської служби оборонної розвідки, якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не буде переозброюватися, Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через п'ять років.

Водночас латвійське Бюро із захисту Конституції зазначає, що Росія цілеспрямовано розвиває свої можливості для протистояння з НАТО.