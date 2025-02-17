Глава Минобороны Литвы: у НАТО есть 3-4 года, чтобы подготовиться к большой войне

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что Европа должна быть готова к потенциальной войне, поскольку российский правитель Владимир Путин "не изменится".

Ее заявление приводит пресс-служба литовского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

По словам литовского министра, действия европейских лидеров в этом году "заложат основу для укрепления или распада Европы".

"У нас есть 3-4 года, чтобы полностью подготовиться к большой войне в Европе. НАТО должно быть на 100% готовым к войне в любой момент, потому что единственный способ избежать войны – это быть полностью к ней готовым. Мы больше не можем питать иллюзий по поводу безопасности", – подчеркнула она.

Напомним, согласно оценке Датской службы оборонной разведки, если война в Украине прекратится или заморозится, а НАТО не будет перевооружаться, Россия может быть готова к крупномасштабной войне в Европе примерно через пять лет.

В то же время латвийское Бюро по защите Конституции отмечает, что Россия целенаправленно развивает свои возможности для противостояния с НАТО.