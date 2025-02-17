Глава Мюнхенської конференції розчулився та заплакав під час прощальної промови

Глава Мюнхенської конференції із безпеки Крістоф Гойсген розчулився під час оголошення своєї прощальної промови.

Про це пише t-online, передає "Європейська правда".

Після трьох років на чолі Мюнхенської конференції з безпеки відбулося урочисте прощання з Крістофом Гойсгеном. Він був глибоко зворушений під час своєї прощальної промови.

"Дозвольте мені продовжити, і це буде важко", – сказав він під час своєї прощальної промови, і на його очах з'явилися сльози.

Його наступник – колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг – сказав, що Гойсген зробив найважливішу в світі зустріч експертів з політики безпеки "сильнішою, ширшою і кращою".

Як інформували, цьогорічну Мюнхенську безпекову конференцію Гойсген назвав "в певному сенсі європейським жахіттям".

Водночас за його словами, ця конференція "також внесла багато ясності". Захід показав, що "Америка за Трампа живе на іншій планеті", сказав він.

Відомо, що Столтенберг приступить до керівництва конференцією із відтермінуванням, оскільки його призначили міністром фінансів у перехідному уряді у Норвегії.