Голова Мюнхенської конференції назвав захід "європейським жахіттям"

Цьогорічна Мюнхенська безпекова конференція була "в певному сенсі європейським жахіттям".

Про це заявив глава заходу Крістоф Гойсген, якого цитує dpa, повідомляє "Європейська правда".

Водночас, за його словами, ця конференція "також внесла багато ясності".

Захід показав, що "Америка за Трампа живе на іншій планеті", сказав він.

"Ми також помітили, що навіть сенатори-республіканці дуже обережні в публічних виступах, тому що вони бояться свого президента", – зазначив Гойсген.

Говорячи про можливі мирні перемовини між РФ та Україною, він вказав, що Європа повинна триматися разом.

"Ми повинні продемонструвати набагато більше сили. Європа не тільки хоче сидіти за столом переговорів, а й повинна розробити власний план безпеки для України", – підкреслив Гойсген.

Його коментарі прозвучали після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс накинувся на європейських союзників із критикою стану демократії.

Крім того, німецькі законодавці були обурені, коли Венс порадив їм співпрацювати з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Віцепрезидент США також зустрівся з лідерами німецьких політичних партій, зокрема з лідеркою "АдН" Алісою Вайдель, але не зустрівся з канцлером Олафом Шольцом.

Україна цьогоріч була однією з головних тем Мюнхенської безпекової конференції.

Але європейські лідери та Україна залишили конференцію, побоюючись, що їх можуть виключити з двосторонніх мирних переговорів між США і Росією, оскільки Вашингтон готує прямі переговори з Москвою.