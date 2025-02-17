Глава Мюнхенской конференции растрогался и заплакал во время прощальной речи
Новости — Понедельник, 17 февраля 2025, 11:08 —
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген растрогался во время своей прощальной речи.
Об этом пишет t-online, передает "Европейская правда".
После трех лет во главе Мюнхенской конференции по безопасности состоялось торжественное прощание с Кристофом Хойсгеном. Он был глубоко тронут во время своей прощальной речи.
"Позвольте мне продолжить, и это будет трудно", – сказал он во время своей прощальной речи, и на его глазах появились слезы.
Его преемник – бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – сказал, что Хойсген сделал важнейшую в мире встречу экспертов по политике безопасности "сильнее, шире и лучше".
Как информировали, нынешнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности Хойсген назвал "в определенном смысле европейским ужасом".
В то же время по его словам, эта конференция "также внесла много ясности". Запад показал, что "Америка при Трампе живет на другой планете", сказал он.
Известно, что Столтенберг приступит к руководству конференцией с отсрочкой, поскольку его назначили министром финансов в переходном правительстве в Норвегии.