Глава Мюнхенской конференции растрогался и заплакал во время прощальной речи

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген растрогался во время своей прощальной речи.

Об этом пишет t-online, передает "Европейская правда".

После трех лет во главе Мюнхенской конференции по безопасности состоялось торжественное прощание с Кристофом Хойсгеном. Он был глубоко тронут во время своей прощальной речи.

"Позвольте мне продолжить, и это будет трудно", – сказал он во время своей прощальной речи, и на его глазах появились слезы.

Его преемник – бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – сказал, что Хойсген сделал важнейшую в мире встречу экспертов по политике безопасности "сильнее, шире и лучше".

Как информировали, нынешнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности Хойсген назвал "в определенном смысле европейским ужасом".

В то же время по его словам, эта конференция "также внесла много ясности". Запад показал, что "Америка при Трампе живет на другой планете", сказал он.

Известно, что Столтенберг приступит к руководству конференцией с отсрочкой, поскольку его назначили министром финансов в переходном правительстве в Норвегии.