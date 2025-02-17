Шольц перед самітом у Парижі закликав Європу об’єднатись для підтримки України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до сильної та об’єднаної позиції Європи на тлі перших кроків нової адміністрації у Білому домі.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Перед від’їздом на екстрений саміт європейських лідерів, скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном після подій Мюнхенської безпекової конфреенції, Шольц закликав зробити усе можливе для того, щоб Європа залишалась сильною і об’єднаною.

"Нам потрібно це через Україну, нам потрібно це задля нашої власної безпеки", – наголосив Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини – один з європейських лідерів, яких Макрон запросив до Парижа. За попередніми даними, у зустрічі візьмуть участь Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія, яка представлятиме балтійські та скандинавські країни.

Деякі столиці вже висловили розчарування у зв’язку з тим, що їх не запросили.

Макрон ініціював екстрений саміт після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог заявив, що США не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.