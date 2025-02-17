Екстрений саміт в Парижі: низка країн розчаровані, що їх не запросили

Низка країн, зокрема, Румунія та Чехія висловили розчарування тим фактом, що їх не запросили на саміт європейських лідерів у Парижі, на якому обговорюватимуть ситуацію в Україні.

Про це повідомляє Le Monde, інформує "Європейська правда".

Зокрема, джерела видання у чеському уряді засудили "зарозумілість" французького президента Емманюеля Макрона.

"Поряд із Польщею немає країни, яка була б ближче до війни", – сказав співрозмовник видання.

Він також вказав, що "у жодній країні немає більшої кількості українських біженців на душу населення, ніж у Чехії", а також нагадав, що саме Чехія запропонувала спільну ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України.

Радник з оборони та безпеки тимчасового президента Румунії Іліє Болояна Крістіан Дьяконеску висловив жаль, що його країну не запросили до Парижа, "незважаючи на всі зусилля".

Тим часом президентка Словенії Наташа Пірц Мусар теж шкодує, що на зустрічі у Парижі не буде інших країн-членів ЄС.

"На символічному рівні організатори паризького саміту демонструють світові, що навіть у рамках ЄС не до всіх держав ставляться однаково", – прокоментувала президентка Словенії.

За її словами, "це не відповідає духу європейського інтеграційного процесу".

"Це не та Європа, до якої ми прагнемо. Це не та Європа, яку поважають у світі. Це не та Європа, яка була б гідним партнером для північноамериканського союзника", – підкреслила вона.

За попередніми даними, у зустрічі візьмуть участь Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія, яка представлятиме балтійські та скандинавські країни.

Макрон ініціював екстрений саміт після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог здивував Європу, заявивши, що вона не матиме місця за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив очікування, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, створювані президентом США Дональдом Трампом.

Як відомо, держави ЄС заявляють, що мирна угода з Росією без Європи – не варіант.