Шольц перед саммитом в Париже призвал Европу объединиться для поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к сильной и объединенной позиции Европы на фоне первых шагов новой администрации в Белом доме.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Перед отъездом на экстренный саммит европейских лидеров, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном после событий Мюнхенской безопасности конфреенции, Шольц призвал сделать все возможное для того, чтобы Европа оставалась сильной и объединенной.

"Нам нужно это из-за Украины, нам нужно это для нашей собственной безопасности", – подчеркнул Олаф Шольц.

Канцлер Германии – один из европейских лидеров, которых Макрон пригласил в Париж. По предварительным данным, во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны.

Некоторые столицы уже выразили разочарование в связи с тем, что их не пригласили.

Макрон инициировал экстренный саммит после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.