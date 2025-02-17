У Чехії пояснили, чому їх не запросили на євросаміт у Парижі

Відсутність Чехії на скликаному президентом Франції Емманюелем Макроном саміті європейських лідерів на тлі останніх дій адміністрації Дональда Трампа може бути повʼязана з її неготовністю відправляти війська в Україну.

Про це порталу Novinky сказало джерело в уряді Чехії на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

Співрозмовник Novinky зазначив, що Чехія "ніколи не висловлювала готовності відправити війська в Україну для гарантування можливого припинення вогню".

"Можливо, саме тому нас сьогодні не буде в Парижі, тому що запрошуються країни, які чітко визначилися з цим", – додало джерело.

Представник уряду Чехії Отакар Фолтин в коментарі Novinky зазначив, що у разі, якщо країна відсутня на переговорах, її інтереси "представляє один або кілька її союзників після консультацій", але не уточнив, хто це може бути.

А в офісі премʼєр-міністра Чехії Петра Фіали порталу надали його коментар, згідно з яким саміт у Парижі – це чергова неформальна зустріч, яка ні до чого не призведе.

"Прем'єр-міністр переконаний, що подальші неформальні дискусії, до того ж через тиждень після Європейської ради і за кілька днів до виборів у Німеччині, ні до чого не приведуть і Європу не будуть сприймати серйозніше після чергової вечері. Необхідно починати діяти", – ідеться в коментарі.

Макрон ініціював екстрений саміт після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог здивував Європу, заявивши, що вона не матиме місця за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

За попередніми даними, у зустрічі візьмуть участь Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія, яка представлятиме балтійські та скандинавські країни.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив очікування, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, створювані президентом США Дональдом Трампом.