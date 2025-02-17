В Чехии объяснили, почему их не пригласили на евросаммит в Париже

Отсутствие Чехии на созванном президентом Франции Эмманюэлем Макроном саммите европейских лидеров на фоне последних действий администрации Дональда Трампа может быть связано с ее неготовностью отправлять войска в Украину.

Об этом порталу Novinky сказал источник в правительстве Чехии на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

Собеседник Novinky отметил, что Чехия "никогда не выражала готовности отправить войска в Украину для обеспечения возможного прекращения огня".

"Возможно, именно поэтому нас сегодня не будет в Париже, потому что приглашаются страны, которые четко определились с этим", – добавил источник.

Представитель правительства Чехии Отакар Фолтин в комментарии Novinky отметил, что в случае, если страна отсутствует на переговорах, ее интересы "представляет один или несколько ее союзников после консультаций", но не уточнил, кто это может быть.

А в офисе премьер-министра Чехии Петра Фиалы порталу предоставили его комментарий, согласно которому саммит в Париже – это очередная неформальная встреча, которая ни к чему не приведет.

"Премьер-министр убежден, что дальнейшие неформальные дискуссии, к тому же через неделю после Европейского совета и за несколько дней до выборов в Германии, ни к чему не приведут и Европу не будут воспринимать серьезнее после очередного ужина. Необходимо начинать действовать", – говорится в комментарии.

Макрон инициировал экстренный саммит после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог удивил Европу, заявив, что ей не будет места за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

По предварительным данным, во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил ожидания, что европейские лидеры "очень серьезно" обсудят проблемы, создаваемые президентом США Дональдом Трампом.