Лідер керівної партії у Нідерландах проти відправки солдатів в Україну

Очільник ультраправої Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс виступив проти відправки нідерландських військових в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в X (Twitter).

Партія свободи є найбільшою з коаліційних партій, які формують уряд Нідерландів.

"Партія свободи проти відправки голландських солдатів в Україну. Нідерланди вже беруть участь у багатьох місіях, і ми повинні захистити свою власну територію.

Більше того, у Нідерландах досі залишаються десятки тисяч українських чоловіків, нехай вони повертаються допомагати своїй країні, також як солдати", – написав Вілдерс.

Позиція найбільшої коаліційної партії суперечить позиції, яку прем'єр-міністр Дік Схооф висловив з цього питання минулими вихідними. Прем'єр заявив, що уряд позитивно ставиться до участі у миротворчих силах, які мають захистити Україну після укладення угоди з Росією.

Як повідомлялося, Німеччина виступає проти потенційного розгортання миротворчої місії в Україні за участю європейських країн, якщо в ній не братимуть участь Сполучені Штати.

Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну для виконання миротворчих обов'язків.

А прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що відправка шведських військ в Україну у складі миротворчих сил "абсолютно можлива".