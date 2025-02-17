Лидер правящей партии в Нидерландах против отправки солдат в Украину

Глава ультраправой Партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс выступил против отправки нидерландских военных в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Партия свободы является крупнейшей из коалиционных партий, которые формируют правительство Нидерландов.

"Партия свободы против отправки голландских солдат в Украину. Нидерланды уже участвуют во многих миссиях, и мы должны защитить свою собственную территорию.

Более того, в Нидерландах до сих пор остаются десятки тысяч украинских мужчин, пусть они возвращаются помогать своей стране, также как солдаты", – написал Вилдерс.

Позиция крупнейшей коалиционной партии идет вразрез с позицией, которую премьер-министр Дик Схоф выразил по этому вопросу в минувшие выходные. Премьер заявил, что правительство положительно относится к участию в миротворческих силах, которые должны защитить Украину после заключения соглашения с Россией.

Как сообщалось, Германия выступает против потенциального развертывания миротворческой миссии в Украине с участием европейских стран, если в ней не будут участвовать Соединенные Штаты.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину для выполнения миротворческих обязанностей.

А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка шведских войск в Украину в составе миротворческих сил "абсолютно возможна".