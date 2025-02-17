Орбан вірить, що протести в Сербії та Словаччині хтось підбурює

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан підтримав президента Сербії Александара Вучича, проти якого на батьківщині тривають масштабні студентські протести.

Його слова на пресконференції з Вучичем у Будапешті 17 лютого цитує Telex, повідомляє "Європейська правда".

Орбан похвалив "сильне, рішуче керівництво" Сербії та зокрема Александара Вучича "як поборника стабільності на Балканах".

Він похвалив угорсько-сербську торгівлю, яка розвивається попри те, "як тільки не намагаються тиснути на країну, перекриваючи грошові крани або через діяльність неурядових організацій".

"Ми не сліпі, те, що відбувається в Словаччині та Сербії, не відбувається саме по собі, це робиться, це підбурюється. Я можу навести аналогічні менш успішні спроби дестабілізації в Угорщині, це правда", – додав премʼєр Угорщини.

Заява Орбана стосувались масштабних антиурядових демонстрацій у Словаччині та Сербії в останні тижні, які налічують десятки тисяч учасників.

Раніше президент Сербії Александар Вучич оголосив, що напише книгу про те, як боротися з "кольоровими революціями".