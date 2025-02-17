Орбан верит, что протесты в Сербии и Словакии кто-то подстрекает

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддержал президента Сербии Александара Вучича, против которого на родине продолжаются масштабные студенческие протесты.

Его слова на пресс-конференции с Вучичем в Будапеште 17 февраля цитирует Telex, сообщает "Европейская правда".

Орбан похвалил "сильное, решительное руководство" Сербии и в частности Александара Вучича "как поборника стабильности на Балканах".

Он похвалил венгерско-сербскую торговлю, которая развивается несмотря на то, "как только не пытаются давить на страну, перекрывая денежные краны или через деятельность неправительственных организаций".

"Мы не слепы, то, что происходит в Словакии и Сербии, не происходит само по себе, это делается, это подстрекается. Я могу привести аналогичные менее успешные попытки дестабилизации в Венгрии, это правда", – добавил премьер Венгрии.

Заявление Орбана касались масштабных антиправительственных демонстраций в Словакии и Сербии в последние недели, которые насчитывают десятки тысяч участников.

Ранее президент Сербии Александар Вучич объявил, что напишет книгу о том, как бороться с "цветными революциями".