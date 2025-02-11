Вучич замахнувся на бестселер про боротьбу з кольоровими революціями

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що напише книгу про те, як боротися з "кольоровими революціями".

Його слова в інтервʼю сербському телебаченню цитує портал Tanjug, пише "Європейська правда".

Сербський лідер анонсував, що напише "підручник про те, як боротися з кольоровими революціями", і висловив сподівання, "що це буде одна з найбільш продаваних книг у світі".

"Я напишу її сам, вона не буде написана кимось іншим, а потім підписана мною, або щось подібне. Я думаю, що знаю, як синтезувати речі, і спробую написати її у форматі підручника", – додав він.

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Вучич не розкрив подробиць своєї книги, але сказав, що вона буде містити "все, що потрібно зробити, щоб протистояти тому, хто має набагато більше грошей".

Президент Сербії також заявив, що єдиною "чистою" кольоровою революцією в Європі за останні майже 40 років було падіння режиму Ніколае Чаушеску в Румунії.

"У випадку зі (Слободаном. – Ред.) Мілошевичем це була часткова кольорова революція, яка готувалася, але в основному була здійснена під час виборів. Тому її не можна так називати", – пояснив свою думку Вучич.

Зазначимо, що ці слова сербського президента пролунали під час одних із найбільш масштабних протестів проти його влади. Їх викликала трагедія на залізничному вокзалі в місті Новий Сад 1 листопада 2024 року.

Сам Вучич на цьому тлі допускав можливість дострокових виборів до парламенту.

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