Премʼєр Британії: тільки гарантії США стримають РФ від повторного нападу на Україну

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про важливість участі США у майбутніх гарантіях безпеки для України, назвавши їх "єдиним способом" дієво стримувати Росію.

Його слова після зустрічі європейських лідерів у Парижі 17 лютого наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

У розмові з журналістами Стармер повторив, що готовий розглянути потенційне введення британських військ в Україну, якщо буде досягнута "мирна угода", аде наголосив, що це має відбутись за підтримку США.

"Гарантія безпеки з боку США – це єдиний спосіб ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну", – підкреслив він.

Британський премʼєр підтвердив, що наступного тижня поїде до Вашингтона й зустрінеться з Дональдом Трампом, щоб "обговорити те, що ми вважаємо ключовими елементами тривалого миру".

Також Стармер анонсував переговори з президентом України Володимиром Зеленським "у найближчі дні" та висловив сподівання, що після його візиту до США відбудуться нові переговори з європейськими союзниками.

Нагадаємо, в Парижі ввечері 17 лютого відбувся екстрений саміт, скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном.

Саміт відбувся після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.