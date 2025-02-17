Премьер Британии: только гарантии США сдержат РФ от повторного нападения на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины, назвав их "единственным способом" действенно сдерживать Россию.

Его слова после встречи европейских лидеров в Париже 17 февраля приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

В разговоре с журналистами Стармер повторил, что готов рассмотреть потенциальное введение британских войск в Украину, если будет достигнуто "мирное соглашение", но подчеркнул, что это должно произойти при поддержке США.

"Гарантия безопасности со стороны США – это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – подчеркнул он.

Британский премьер подтвердил, что на следующей неделе поедет в Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом, чтобы "обсудить то, что мы считаем ключевыми элементами прочного мира".

Также Стармер анонсировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским "в ближайшие дни" и выразил надежду, что после его визита в США состоятся новые переговоры с европейскими союзниками.

Напомним, в Париже вечером 17 февраля состоялся экстренный саммит, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Саммит состоялся после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.