Премʼєрка Данії: Росія – реальна загроза безпеки Європи, треба переозброюватись

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала не допустити того, щоб Росія перенесла свою агресію за межі України.

Про це вона сказала журналістам після екстреної зустрічі європейських лідерів у Парижі 17 лютого, передає "Європейська правда" з посиланням на DR.

Фредеріксен заявила, що подальші інвестиції в оборону є головним меседжем зустрічі лідерів Європи.

"Росія є реальною загрозою для безпеки всієї Європи, а отже, і для нашої свободи, тому найважливішим посланням сьогоднішнього вечора є необхідність переозброєння", – зазначила вона.

"Ми повинні переозброїтися в Данії, ми повинні переозброїтися в Європі, і ми повинні зробити це, щоб не дати Росії перенести війну з України в інші європейські країни", – додала премʼєрка.

Заяви Фредеріксен перегукуються з оцінками розвідки Данії, відповідно до яких у разі припинення війни в Україні Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через п'ять років.

Своєю чергою премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про важливість участі США у майбутніх гарантіях безпеки для України, назвавши їх "єдиним способом" дієво стримувати Росію.