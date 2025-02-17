Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала не допустить того, чтобы Россия перенесла свою агрессию за пределы Украины.

Об этом она сказала журналистам после экстренной встречи европейских лидеров в Париже 17 февраля, передает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Фредериксен заявила, что дальнейшие инвестиции в оборону являются главным месседжем встречи лидеров Европы.

"Россия является реальной угрозой для безопасности всей Европы, а следовательно, и для нашей свободы, поэтому важнейшим посланием сегодняшнего вечера является необходимость перевооружения", – отметила она.

"Мы должны перевооружиться в Дании, мы должны перевооружиться в Европе, и мы должны сделать это, чтобы не дать России перенести войну из Украины в другие европейские страны", – добавила премьер.

Заявления Фредериксен перекликаются с оценками разведки Дании, согласно которым в случае прекращения войны в Украине Россия может быть готова к крупномасштабной войне в Европе примерно через пять лет.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины, назвав их "единственным способом" действенно сдерживать Россию.